Più di un romanzo, Laurenzi presenta il suo "Schemi. Tre viaggi e una vendetta"

L'Aquila - Giovedì 30 giugno alle ore 18.30, l'autore Massimiliano Laurenzi presenta il suo nuovo libro "Schemi. Tre viaggi e una vendetta" (Ed. Dialoghi, 2022), in dialogo con Luca Di Giacomantonio, letture di Erica Marras e Giovanni La Rocca. A seguire firmacopie. L'evento culturale, terzo appuntamento di "Libri in cortile" presentato dalla libreria Polarville, si terrà a Palazzo Micheletti in via Castello, 47 a L'Aquila.

Il libro

Quando Emilio si getta dal tetto di casa, il padre Humberto sa bene che non doveva andare così, che qualcuno ha giocato con la vita di suo figlio, alterandone gli Schemi. Insieme ad Anna, giovane fidanzata del ragazzo, l'uomo cerca risposte e vendetta. Sul filo del delicato equilibrio tra la vita e la morte, le strade dei ...

