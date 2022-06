Non sono una signora, nuovo format su Rai 2: cosa sappiamo? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo Drag Race Italia, andato in onda ad inizio anno su Real Time e vinto da Elecktra Bionic, il mondo Drag sbarca anche in Rai. O meglio, il mondo Drag è già sbarcato con la presenza fissa di Drusilia Foer nei palinsest della tv di Stato dopo la partecipazione sanremese ma a breve vedrà il lancio di un proprio contest – in onda su Rai 2. Ma cosa sappiamo di questo nuovo programma? sappiamo innanzitutto che andrà in onda sul secondo canale della Rai (che al momento ospita lo spazio quotidiano Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo) e andrà in onda nella prima serata del lunedì. Ma se nel caso del format succitato in onda su Real Time le Drag Queen protagoniste erano vere Drag, nel caso del format in onda sulla Rai si tratterà di personaggi del mondo dello spettacolo. Come comunicato ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo Drag Race Italia, andato in onda ad inizio anno su Real Time e vinto da Elecktra Bionic, il mondo Drag sbarca anche in Rai. O meglio, il mondo Drag è già sbarcato con la presenza fissa di Drusilia Foer nei palinsest della tv di Stato dopo la partecipazione sanremese ma a breve vedrà il lancio di un proprio contest – in onda su Rai 2. Madi questoprogramma?innanzitutto che andrà in onda sul secondo canale della Rai (che al momento ospita lo spazio quotidiano Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo) e andrà in onda nella prima serata del lunedì. Ma se nel caso delsuccitato in onda su Real Time le Drag Queen protagoniste erano vere Drag, nel caso delin onda sulla Rai si tratterà di personaggi del mondo dello spettacolo. Come comunicato ...

