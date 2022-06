Lazio, in arrivo Cancellieri. E si avvicina Mario Gila, gioiellino del Real (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un Cancellieri che arriva ed un Gila che potrebbe seguirlo a breve. Decisa accelerata della Lazio sul fronte mercato ad una manciata di giorni dall’inizio del ritiro. Con i riflettori tutti puntati sulle operazioni legate alla difesa che si... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unche arriva ed unche potrebbe seguirlo a breve. Decisa accelerata dellasul fronte mercato ad una manciata di giorni dall’inizio del ritiro. Con i riflettori tutti puntati sulle operazioni legate alla difesa che si...

Pubblicità

Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - infoitsport : Lazio, è fatta per l'arrivo di Matteo Cancellieri - infoitsport : Lazio, colpo in attacco: in arrivo Cancellieri (ex Roma) dal Verona. Domani fissate le visite mediche - NiccoloPacella : Ho messo un attimo Sky : praet alla Fiorentina , l’arrivo di Lukaku , cancellieri alla Lazio e il ritorno di Paltri… - LALAZIOMIA : Lazio, colpo in attacco: in arrivo Cancellieri (ex Roma) dal Verona. Domani fissate le visite mediche -