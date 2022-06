Il Napoli accelera per Maximiano. De Laurentiis vuole lo sconto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli vuole Maximiano del Granada per sostituire il partente Ospina. Trattativa calda tra i due club. Calciomercato Napoli. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada. Nell’ultima stagione Maximiano ha giocato ben 35 partite con la maglia del Granada che soltanto un anno fa lo aveva prelevato dallo Sporting Lisbona. Il talentuoso estremo difensore aveva una clausola rescissoria di 25 milioni. Con la retrocessione è scesa a 12,5 milioni. Il Napoli vorrebbe tirare ancora di più la corda per cercare di arrivare a un altro sconto che permetterebbe alla dirigenza di regalare a Spalletti un portiere di livello da affiancare a Meret. IL ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildel Granada per sostituire il partente Ospina. Trattativa calda tra i due club. Calciomercato. Ildi Aurelio Deavrebbe messo gli occhi su Luis, classe 1999 portiere del Granada. Nell’ultima stagioneha giocato ben 35 partite con la maglia del Granada che soltanto un anno fa lo aveva prelevato dallo Sporting Lisbona. Il talentuoso estremo difensore aveva una clausola rescissoria di 25 milioni. Con la retrocessione è scesa a 12,5 milioni. Ilvorrebbe tirare ancora di più la corda per cercare di arrivare a un altroche permetterebbe alla dirigenza di regalare a Spalletti un portiere di livello da affiancare a Meret. IL ...

Pubblicità

napolipiucom : Il Napoli accelera per Maximiano. De Laurentiis vuole lo sconto #maxiniano #napoli #ForzaNapoliSempre… - Luxgraph : Zaniolo, la Juve accelera: vertice per dare la spallata - NapoliAddict : Mercato Napoli: “Si accelera per Luis Maximiano” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - ilpodsport : #Calciomercato 'Il Napoli accelera per Maximiano, il Granada vuole 10 milioni' #ilpodsport - Insignesta : RT @Napoli_Report: Il #Napoli accelera per #Maximiano: la formula presa in considerazione sarebbe quella del prestito con obbligo di riscat… -