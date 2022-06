Guida alle squadre di Euro 2022 femminile Inghilterra (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Inghilterra, paese ospitante di Euro 2022, si è qualificata automaticamente, ma dovrebbero esserci pochi dubbi sulle loro credenziali di gioco. Dopo aver raggiunto le semifinali degli ultimi tre tornei principali sotto Mark Sampson e Phil Neville, le Leonesse sembrano aver raggiunto nuove vette, portando il loro gioco a un livello diverso sotto la Guida dell’ex allenatore dell’Olanda Sarina Wiegman. Come dice l’ex attaccante dell’Inghilterra e editorialista del Guardian Karen Carney: “C’è qualcosa di diverso in questa squadra ora. Hanno un po’ di classe. Questo è un periodo così promettente per l’Inghilterra. Il manager è davvero il primo classificato“. Euro 2022 Inghilterra: come sta la squadra Come Neville, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’, paese ospitante di, si è qualificata automaticamente, ma dovrebbero esserci pochi dubbi sulle loro credenziali di gioco. Dopo aver raggiunto le semifinali degli ultimi tre tornei principali sotto Mark Sampson e Phil Neville, le Leonesse sembrano aver raggiunto nuove vette, portando il loro gioco a un livello diverso sotto ladell’exnatore dell’Olanda Sarina Wiegman. Come dice l’ex attaccante dell’e editorialista del Guardian Karen Carney: “C’è qualcosa di diverso in questa squadra ora. Hanno un po’ di classe. Questo è un periodo così promettente per l’. Il manager è davvero il primo classificato“.: come sta la squadra Come Neville, ...

