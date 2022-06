Fondi Pnrr per le scuole del Maceratese, in arrivo oltre due milioni di euro (Di mercoledì 29 giugno 2022) MACERATA - Un finanziamento che mette al centro i più fragili per costruire una scuola più aperta e inclusiva. Sbloccati dal governo i Fondi del Pnrr per prevenire e contrastare la dispersione ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) MACERATA - Un finanziamento che mette al centro i più fragili per costruire una scuola più aperta e inclusiva. Sbloccati dal governo idelper prevenire e contrastare la dispersione ...

Pubblicità

reportrai3 : Sigfrido Ranucci presenta i temi della puntata di questa sera: compiremo un viaggio per monitorare come stiamo inve… - Agenzia_Ansa : Conseguiti nei tempi previsti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. Il MEF ha in… - fattoquotidiano : La soglia dei finanziamenti del #Pnrr per il Mezzogiorno dovrebbe arrivare almeno al 40%, ma Giorgetti e Garavaglia… - TradingRoomRoma : Draghi è l'unico garante per ricevere i fondi PNRR, che piaccia o no. - Cappellin_R : @serracchiani @pdnetwork @EnricoLetta Questo governo non ha fatto politica industriale e finanza, politica del lavo… -