Draghi: al G20 è improbabile la presenza di Putin (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo la conclusione del Vertice del Gruppo dei Sette, il premier Mario Draghi ha affermato che la presenza del presidente russo Putin al G20 è improbabile. Draghi ha anche affermato che "le cose non sono andate come avrebbe voluto Putin", e che al Vertice si ribadirà il sostegno all'Ucraina. Il Cremlino ribatte: "Non è Draghi

