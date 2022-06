Dl Elezioni: “E’ una porcheria troppo palese, Mattarella non ha niente da dire?”, denuncia Paragone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fra le tante, conflitto in Ucraina in testa, che impegnano il governo in mille direzioni, il Dl Elezioni, rispetto al quale – anche a livello mediatico – si sta parlando veramente poco. Dl Elezioni, Paragone: “In Senato è andata in scena una grande commedia all’italiana, e fingono di essere dispiaciuti” Un argomento invece importante, soprattutto per le cosiddette ‘formazioni minori’, tanto è che oggi Gianluigi Paragone, leader di ItalExit, ha sentito il bisogno di affidare alla sua pagina Fb un duro e legittimo sfogo: “In Senato è andata in scena una grande commedia all’italiana. Ora fingono di essere dispiaciuti, ma intanto hanno votato il decreto che contiene l’emendamento della vergogna. Quello che consente ai piccoli partiti legati alla maggioranza di non raccogliere le firme per presentarsi alle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fra le tante, conflitto in Ucraina in testa, che impegnano il governo in millezioni, il Dl, rispetto al quale – anche a livello mediatico – si sta parlando veramente poco. Dl: “In Senato è andata in scena una grande commedia all’italiana, e fingono di essere dispiaciuti” Un argomento invece importante, soprattutto per le cosiddette ‘formazioni minori’, tanto è che oggi Gianluigi, leader di ItalExit, ha sentito il bisogno di affidare alla sua pagina Fb un duro e legittimo sfogo: “In Senato è andata in scena una grande commedia all’italiana. Ora fingono di essere dispiaciuti, ma intanto hanno votato il decreto che contiene l’emendamento della vergogna. Quello che consente ai piccoli partiti legati alla maggioranza di non raccogliere le firme per presentarsi alle ...

