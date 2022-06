Chi era il primo marito di Mina, Virgilio Rocco: “Fu un colpo di fulmine devastante” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Virgilio CRocco, nato a Roma nel 1940 e venuto a mancare a La Crosse nel 1973, è stato un celebre giornalista italiano esperto di cronaca nera. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con la cantante Mina, celebrato il 25 febbraio 1970. I due sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata a Trevignano Romano, una località del Lago di Bracciano. Il matrimonio della regina delle cantanti italiane fu ovviamente un grande evento mediatico, così d’impatto da mettere in secondo piano il Festival di Sanremo che in quei giorni si stava svolgendo (parliamo della ventesima edizione). Chi era il primo e ex marito di Mina, Virgilio CRocco Virgilio CRocco nacque a Roma il 2 novembre 1940. Giornalista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022), nato a Roma nel 1940 e venuto a mancare a La Crosse nel 1973, è stato un celebre giornalista italiano esperto di cronaca nera. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con la cantante, celebrato il 25 febbraio 1970. I due sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata a Trevignano Romano, una località del Lago di Bracciano. Il matrimonio della regina delle cantanti italiane fu ovviamente un grande evento mediatico, così d’impatto da mettere in secondo piano il Festival di Sanremo che in quei giorni si stava svolgendo (parliamo della ventesima edizione). Chi era ile exdinacque a Roma il 2 novembre 1940. Giornalista ...

