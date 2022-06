Carl Brave e Noemi, online il video del loro singolo Hula-Hoop (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carl Brave e Noemi pubblicano il video del loro singolo estivo Hula Hoop che sensibilizza sul tema dell’abbandono degli animali in autostrada Mare, sole, ghiaccioli con lo stecco di liquirizia, giochi e complicità: arriva l’estate travolgente di Carl Brave e Noemi che pubblicano oggi, 29 giugno, il nuovo video del singolo Hula-Hoop (Columbia Records / Sony Music Italy). I due artisti tornano a collaborare insieme dopo il successo straordinario di Makumba (certificato Triplo Platino) con un brano dalle sonorità a tratti vintage che richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana. Il testo, ironico ma anche ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)pubblicano ildelestivoche sensibilizza sul tema dell’abbandono degli animali in autostrada Mare, sole, ghiaccioli con lo stecco di liquirizia, giochi e complicità: arriva l’estate travolgente diche pubblicano oggi, 29 giugno, il nuovodel(Columbia Records / Sony Music Italy). I due artisti tornano a collaborare insieme dopo il successo straordinario di Makumba (certificato Triplo Platino) con un brano dalle sonorità a tratti vintage che richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana. Il testo, ironico ma anche ...

