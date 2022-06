WWE | Arrivano smentite sul ritorno di Triple H al comando di NXT

(Di martedì 28 giugno 2022) La scorsa settimanaH è stato al Performance Center e ha incontrato wrestler e allenatori che lavorano quotidianamente nell’accademia WWE. Un incontro informale che ha fatto sperare i fan di NXT, trepidanti per un suoal vertice dello show. Speranze accese dalle parole diH, che in quell’occasione avrebbe detto a tutti di essere tornato. Nulla è cambiato Non è propriamente così, stando a quanto raccontato dal noto opinionista e storico del wrestling Dave Meltzer. L’autore del Wrestling Observer ha discusso ildiH durante Wrestling Observer Live dicendo cheH era in città per un compleanno od una simile ricorrenza. Si è fermato a parlare con tutti dicendo di essere tornato ma da quel momento non sarebbe cambiato nulla nella ...

WWE: Non arrivano buone notizie per John Laurinaitis *RUMOR* Vince McMahon, dopo le indagini di cui è protagonista, può tornare al centro del ciclone dopo che sono state ritirate fuori le accuse di stupro del '92.Vince McMahon, non ha deciso di mettere Stephanie McMahon come CEO ad Interim, ma ha provato in tutti i modi per far si che ciò non accadesse.