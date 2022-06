Volley, CEV Cup 2022-2023: sorteggiati i 16mi di finale. Le avversarie di Modena, Piacenza, Busto Arsizio e Scandicci (Di martedì 28 giugno 2022) Siamo nel bel mezzo dell’estate riservata alle Nazionali, ma già si inizia a pensare alla prossima stagione per club. Non soltanto con il Volley mercato, ma anche con i sorteggi delle Coppe Europee 2022-2023. Quattro squadre italiane (due maschili e due femminili) saranno protagoniste nella prossima CEV Cup, il secondo torneo europeo per importanza. L’estrazione del primo turno (sedicesimi di finale) ha offerto questo esito per quanto riguarda il settore maschile. Modena incrocerà una perdente del preliminare di Champions League, mentre Piacenza se la dovrà vedere contro i cechi del VK Lvi Praga. Volley femminile, Nations League 2022: a Sofia azzurre alla volata finale per conquistare la Final Eight Sul fronte femminile, invece, le ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Siamo nel bel mezzo dell’estate riservata alle Nazionali, ma già si inizia a pensare alla prossima stagione per club. Non soltanto con ilmercato, ma anche con i sorteggi delle Coppe Europee. Quattro squadre italiane (due maschili e due femminili) saranno protagoniste nella prossima CEV Cup, il secondo torneo europeo per importanza. L’estrazione del primo turno (sedicesimi di) ha offerto questo esito per quanto riguarda il settore maschile.incrocerà una perdente del preliminare di Champions League, mentrese la dovrà vedere contro i cechi del VK Lvi Praga.femminile, Nations League: a Sofia azzurre alla volataper conquistare la Final Eight Sul fronte femminile, invece, le ...

