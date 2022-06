Vicenza, bambina di 10 anni molestata in piscina: “Mi stanno toccando”. La sicurezza ferma 2 uomini: un arresto e una denuncia (Di martedì 28 giugno 2022) Una bambina di 10 anni è stata palpeggiata alle piscine comunali di Vicenza, dove la piccola stava trascorrendo una giornata insieme ai genitori. È successo domenica 26 giugno. E’ stata la vittima stessa a dare l’allarme, dopo che si è rivolta in lacrime ad un addetto alla sicurezza a cui ha indicato i presunti molestatori. L’uomo, dopo averli fermati, li ha trattenuti in un locale della struttura mentre veniva avvisata la polizia. Gli agenti hanno provveduto immediatamente a ricostruire la vicenda attraverso le dichiarazioni dei testimoni. Tra di loro un uomo, anche lui frequentatore della piscina, che ha assistito al fatto e che aveva allertato il padre della vittima. Ad essere fermati dalle forze dell’ordine sono stati in due: un cittadino indiano di 36 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Unadi 10è stata palpeggiata alle piscine comunali di, dove la piccola stava trascorrendo una giornata insieme ai genitori. È successo domenica 26 giugno. E’ stata la vittima stessa a dare l’allarme, dopo che si è rivolta in lacrime ad un addetto allaa cui ha indicato i presunti molestatori. L’uomo, dopo averliti, li ha trattenuti in un locale della struttura mentre veniva avvisata la polizia. Gli agenti hanno provveduto immediatamente a ricostruire la vicenda attraverso le dichiarazioni dei testimoni. Tra di loro un uomo, anche lui frequentatore della, che ha assistito al fatto e che aveva allertato il padre della vittima. Ad essereti dalle forze dell’ordine sono stati in due: un cittadino indiano di 36 ...

