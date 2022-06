Uomini e Donne, torna Karina Cascella? | L’indiscrezione che fa sperare i fan (Di martedì 28 giugno 2022) Stando ad alcune indiscrezioni, Karina Cascella potrebbe tornare al dating di Maria De Filippi. Allo stesso tempo pare invece certa la sua assenza al Grande Fratello Vip. Cerchiamo di capirne di più insieme. L’occasione per fare chiarezza su alcuni dubbi che vorrebbero un ritorno dell’ex opinionista Karina Cascella al programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, la fornisce la stessa protagonista della vicenda. Cascella ha infatti risposto al riguardo ad alcuni follower, commentando che la possibilità non sarebbe da escludere. La giovane, particolarmente legata alla trasmissione che le ha dato notorietà, sembrerebbe alquanto divertita all’ipotesi di poter tornare nel salotto della De Filippi. Alcune ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 giugno 2022) Stando ad alcune indiscrezioni,potrebbere al dating di Maria De Filippi. Allo stesso tempo pare invece certa la sua assenza al Grande Fratello Vip. Cerchiamo di capirne di più insieme. L’occasione per fare chiarezza su alcuni dubbi che vorrebbero un ritorno dell’ex opinionistaal programma di Canale 5,, condotto da Maria De Filippi, la fornisce la stessa protagonista della vicenda.ha infatti risposto al riguardo ad alcuni follower, commentando che la possibilità non sarebbe da escludere. La giovane, particolarmente legata alla trasmissione che le ha dato notorietà, sembrerebbe alquanto divertita all’ipotesi di poterre nel salotto della De Filippi. Alcune ...

