Una lotta contro i mulini a vento. (Di martedì 28 giugno 2022) Il vento del Nord, lo sappiamo, tira forte nei Paesi Bassi. Viene direttamente dal mare e non lascia scampo all’hair look di Maxima d’Olanda che, il più delle volte, è costretta a lasciare i capelli direttamente sciolti per evitare cadute imbarazzanti di stile. Ma a Vienna non le è andata meglio. In visita di Stato in Austria, ricevendo gli onori militari con il presidente federale Alexander Van der Bellen e la moglie Doris Schmidauer, ha dovuto “lottare” contro il vento per mantenere stabile l’ampio capello rosso “oranje”. I reali olandesi (IPA) ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 giugno 2022) Ildel Nord, lo sappiamo, tira forte nei Paesi Bassi. Viene direttamente dal mare e non lascia scampo all’hair look di Maxima d’Olanda che, il più delle volte, è costretta a lasciare i capelli direttamente sciolti per evitare cadute imbarazzanti di stile. Ma a Vienna non le è andata meglio. In visita di Stato in Austria, ricevendo gli onori militari con il presidente federale Alexander Van der Bellen e la moglie Doris Schmidauer, ha dovuto “re”ilper mantenere stabile l’ampio capello rosso “oranje”. I reali olandesi (IPA) ...

