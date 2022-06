Un ragazzo di 23 anni è stato condannato per aver ucciso tre persone mentre guidava ubriaco (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza a 7 anni ed 8 mesi di reclusione per omicidio stradale nei confronti di Angelo Runza, 23 anni, di Rosolini (Siracusa). Il giovane è stato ritenuto, in via definitiva, responsabile dell'incidente mortale avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 gennaio sulla Rosolini-Ispica, nel Siracusano, in cui persero la vita tre persone: Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata, Aurora Sorrentino, 22 anni e la madre della ragazza, Rita Barone, 54 anni, tutti di Rosolini. Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, il giovane era alla guida della sua auto che andò a sbattere contro quella in cui c'erano le vittime. L'imputato risultò positivo al test dell'alcool. Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza a 7ed 8 mesi di reclusione per omicidio stradale nei confronti di Angelo Runza, 23, di Rosolini (Siracusa). Il giovane èritenuto, in via definitiva, responsabile dell'incidente mortale avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 gennaio sulla Rosolini-Ispica, nel Siracusano, in cui persero la vita tre: Cristian Minardo, 22, la sua fidanzata, Aurora Sorrentino, 22e la madre della ragazza, Rita Barone, 54, tutti di Rosolini. Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, il giovane era alla guida della sua auto che andò a sbattere contro quella in cui c'erano le vittime. L'imputato risultò positivo al test dell'alcool.

