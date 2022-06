Un altro Amazon Prime Day in autunno dopo l’appuntamento di luglio (Di martedì 28 giugno 2022) Potrebbero esserci due Amazon Prime Day quest’anno, di cui il secondo in autunno. Il primo evento si terrà il 12 e 13 luglio, ma il colosso dell’e-commerce potrebbe anche fare il bis questa volta, forse ad ottobre. Non stiamo parlando di Black Friday o di Cyber Monday, ma proprio di un Amazon Prime Day a tutti gli effetti, che seguirà quello classico estivo che stiamo per vivere. Come riportato da ‘cnbc.com‘ (fonte molto autorevole, che non ha bisogno di presentazioni), sarebbero stati intercettati gli inviti che la società di Jeff Bezos avrebbe inviato ai suoi partner commerciali per una manifestazione ‘Prime Fall’, ovvero un Amazon Prime Day formato autunnale, la cui la conferma di adesione dovrebbe essere fatta pervenire entro il 22 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Potrebbero esserci dueDay quest’anno, di cui il secondo in. Il primo evento si terrà il 12 e 13, ma il colosso dell’e-commerce potrebbe anche fare il bis questa volta, forse ad ottobre. Non stiamo parlando di Black Friday o di Cyber Monday, ma proprio di unDay a tutti gli effetti, che seguirà quello classico estivo che stiamo per vivere. Come riportato da ‘cnbc.com‘ (fonte molto autorevole, che non ha bisogno di presentazioni), sarebbero stati intercettati gli inviti che la società di Jeff Bezos avrebbe inviato ai suoi partner commerciali per una manifestazione ‘Fall’, ovvero unDay formato autunnale, la cui la conferma di adesione dovrebbe essere fatta pervenire entro il 22 ...

