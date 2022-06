Ultime Notizie – Biocombustibile su jet militare, primo test Aeronautica, Enea e Cnr (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo passo avanti nella transizione ecologica grazie ai primi voli sperimentali di un aereo dell’Aeronautica militare alimentato da una miscela di carburante contenente Biocombustibile fino al 25%. I test sono stati condotti presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (Dasas) di Pratica di Mare su un jet militare, un caccia Amx, da piloti e personale specializzato dell’Aeronautica militare, appartenenti al Reparto Sperimentale di Volo e al Reparto Tecnologie dei Materiali Aeronautici e Spaziali della stessa Dasas. Il test è stato realizzato a valle di un’attività preliminare di studio e sperimentazione realizzata in collaborazione con ricercatori dell’Enea e di tre istituti del Cnr ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo passo avanti nella transizione ecologica grazie ai primi voli sperimentali di un aereo dell’alimentato da una miscela di carburante contenentefino al 25%. Isono stati condotti presso la Divisione Aerea di Sperimentazionee Spaziale (Dasas) di Pratica di Mare su un jet, un caccia Amx, da piloti e personale specializzato dell’, appartenenti al Reparto Sperimentale di Volo e al Reparto Tecnologie dei Materiali Aeronautici e Spaziali della stessa Dasas. Ilè stato realizzato a valle di un’attività preliminare di studio e sperimentazione realizzata in collaborazione con ricercatori dell’e di tre istituti del Cnr ...

