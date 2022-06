Turris | prolunga Varutti | “Potevo avvicinarmi a casa | facile cambiare idea”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Altro rinnovo in. Ad apporre la firma in calce a un nuovo contratto è stato il mancino Mickael. Il laterale di Palmanova, in provincia di Udine, ha motivato la decisione di legarsi alla compagine corallina fino al 2024. LA NOTA – S.S.CALCIO è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Mickael(classe 1990), che hato il contratto per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2024. Il laterale mancino di origini friulane (31 presenze tra campionato e playoff nella passata stagione di Lega Pro condite da 8 assist) esprime la sua soddisfazione: “Sono contento, vuol dire che a Torre del Greco ho dimostrato qualcosa di importante sia a livello ...