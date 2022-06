Terremoto in Italia, dove e quando è successo (Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri, lunedì 27 Giugno 2022 alle ore 16:22, è stata registrata una scossa di Terremoto in Italia. In particolare i sismografi hanno registrato l’evento sismico di magnitudo 2.9, a 74 km di profondità nel Mar Adriatico Centrale. Terremoto in Italia, la scossa nel Mar Adriatico Centrale L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 16:22, una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 74 km di profondità. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come Terremoto “molto leggero”, generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi. Infatti nessun abitante delle ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri, lunedì 27 Giugno 2022 alle ore 16:22, è stata registrata una scossa diin. In particolare i sismografi hanno registrato l’evento sismico di magnitudo 2.9, a 74 km di profondità nel Mar Adriatico Centrale.in, la scossa nel Mar Adriatico Centrale L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 16:22, una scossa didi magnitudo 2.9 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 74 km di profondità. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come“molto leggero”, generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi. Infatti nessun abitante delle ...

