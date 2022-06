Superbonus 110%, giro di vite delle banche: più controlli e verifiche (Di martedì 28 giugno 2022) Più controlli e verifiche più rigorose in fase di acquisto. Sono le indicazioni diffuse da Abi l’associazione bancaria italiana dopo la pubblicazione della circolare di 130 pagine diffusa dall’Agenzia delle Entrate per chiarire tutte le regole materia di Superbonus, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari. Le “cogenti linee guida” per le banche “I chiarimenti diramati dall’agenzia delle Entrate – si legge nella nota Abi – in merito all’attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali forniscono delle cogenti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Piùpiù rigorose in fase di acquisto. Sono le indicazioni diffuse da Abi l’associazione bancaria italiana dopo la pubblicazione della circolare di 130 pagine diffusa dall’AgenziaEntrate per chiarire tutte le regole materia di, in particolare quelle relative ae responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando sianoo intermediari finanziari. Le “cogenti linee guida” per le“I chiarimenti diramati dall’agenziaEntrate – si legge nella nota Abi – in merito all’attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali fornisconocogenti ...

