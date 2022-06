Strage di migranti nel Texas: in 46 muoiono su un camion, ci sono anche bambini (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre 40 migranti, per l'esattezza 46, sono stati trovati morti e 16 feriti, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni critiche, all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre 40, per l'esattezza 46,stati trovati morti e 16 feriti, tra cuiquattroe alcuni in condizioni critiche, all'interno di unabbandonato a San Antonio, in...

