Spezia | Thiago Motta saluta | “Anno intenso ma ricco di emozio i”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 giugno 2022) “È stato un, ma anched’ni grazie alla soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro obiettivo sportivo”. È il saluto didopo aver rescisso il contratto con lo. “Voglio ringraziare la famiglia Platek, Robert e Philip, per la fiducia accordatami– spiega a Sky Sport il tecnico artefice dell’ultima salvezza – i miei giocatori per il loro impegno e determinazione che non hmai fatto mancare durante tutta la stagione; e non da ultimi, i tifosi e tutta la gente di Laper il loro supporto ed affetto che porterò sempre con me. Andemo Aquile, grazie di tutto”. SportFace.