Roghi a Roma, le fiamme continuano e mettono in ginocchio la Capitale oltre a caldo e siccità (Di martedì 28 giugno 2022) Roghi a Roma: continuano ad alzarsi e svilupparsi le fiamme che insieme all'emergenza siccità e al grande caldo stanno mettendo in difficoltà la Capitale nelle ultime ore. Un quadro davvero che spaventa con i soccorsi che sono allo stremo. Roghi a Roma, le fiamme continuano Nelle ultime ore diversi Roghi stanno creando non pochi problemi alla città di Roma. L'ultimo per grandezze e numero di forze di soccorso impiegate è stato quello scoppiato sull'Aurelia a Roma con le fiamme che sono arrivate fino a Casalotti in zona Piazza Ormea nel pomeriggio di lunedì 27 giugno. Mentre dalle ore 8 della mattina di martedì 28 giugno ci sono stati ...

SperanzaNada : PURTROPPO GOVERNO NON RENDE CONTO CHE ROMA SI STA BRUCCIANDO - TgrRai : RT @TgrRaiLazio: Maxi rogo sull'#Aurelia. La Procura di Roma apre un fascicolo - radioromait : Le fiamme stringono d’assedio Roma: indagini sui roghi di Aurelia e Laurentina - Dome689 : RT @TgLa7: #Incendi 4 roghi sono attivi. L'ultimo in ordine di tempo è divampato nella notte a Ostia. Vigili del fuoco tuttora impegnati pe… - LEBBY4EVER : RT @TgLa7: #Incendi 4 roghi sono attivi. L'ultimo in ordine di tempo è divampato nella notte a Ostia. Vigili del fuoco tuttora impegnati pe… -