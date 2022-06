Palinsesti Rai, Elisa Isoardi riparte da Rai3: ecco il suo nuovo programma (Di martedì 28 giugno 2022) Elisa Isoardi torna in televisione con un nuovo programma: nei nuovi Palinsesti Rai la showgirl condurrà Vorrei dirti che...su Rai 3. Elisa Isoardi torna in televisione: condurrà un nuovo programma, Vorrei dirti che..., su Rai3 la domenica pomeriggio. La notizia è stata ufficializzata oggi, 28 giugno, in occasione della presentazione dei nuovi Palinsesti RAI. La Isoardi manca dalla RAI dal 2020 quando, nel mese di giugno, il direttore di Rai1 Stefano Coletta chiuse La prova del cuoco in seguito ad un sensibile calo negli ascolti. La Isoardi, dopo l'esperienza alla guida del cooking show, ha partecipato a Ballando con le stelle, dal quale si è ritirata dopo la settima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022)torna in televisione con un: nei nuoviRai la showgirl condurrà Vorrei dirti che...su Rai 3.torna in televisione: condurrà un, Vorrei dirti che..., sula domenica pomeriggio. La notizia è stata ufficializzata oggi, 28 giugno, in occasione della presentazione dei nuoviRAI. Lamanca dalla RAI dal 2020 quando, nel mese di giugno, il direttore di Rai1 Stefano Coletta chiuse La prova del cuoco in seguito ad un sensibile calo negli ascolti. La, dopo l'esperienza alla guida del cooking show, ha partecipato a Ballando con le stelle, dal quale si è ritirata dopo la settima ...

