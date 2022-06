Monza, Galliani: «Sensi decide in due giorni. Icardi? Fuori portata» (Di martedì 28 giugno 2022) L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei brianzoli a margine della premiazione della scorsa Serie B L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei brianzoli a margine della premiazione della scorsa Serie B. Le sue dichiarazioni: «Ho parlato con Sensi a casa mia e gli ho lasciato due giorni per decidere cosa fare. Speriamo possa arrivare. Icardi? Fuori portata per stipendio e costi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) L’ad del, Adriano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei brianzoli a margine della premiazione della scorsa Serie B L’ad del, Adriano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei brianzoli a margine della premiazione della scorsa Serie B. Le sue dichiarazioni: «Ho parlato cona casa mia e gli ho lasciato dueperre cosa fare. Speriamo possa arrivare.per stipendio e costi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - sportli26181512 : Galliani: 'Icardi? Fuori portata. Ma non ricordo di aver detto: è impossibile': Galliani: 'Icardi? Fuori portata. M… - Luxgraph : Galliani: 'Spero che Sensi possa venire al Monza' -