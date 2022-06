Insigne: “É stata dura lasciare Napoli. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura” (Di martedì 28 giugno 2022) Insigne: “Ce la metterò tutta per fare il meglio possibile” Lorenzo Insigne, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022): “Ce la metterò tutta per fare il meglio possibile” Lorenzo, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

