Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli ci ripensa e torna | con lei anche Orietta Berti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022) IlVip sta perre. Finalmente la data di uscita è stata annunciata ufficialmente così come i prossimi dettagli che caratterizzeranno la nuova stagione. Da qualche anno a questa parte infatti, ogni edizione sembra essere più sorprendente della prima. Chissà cosa ci aspetterà quest’anno! Il ritorno diDopo il suo No categorico a un possibile rientro come opinionista al GfVip, ci hato. Dal 19 Settembre, data in cui inizierà il programma, la moglie di Bonolis sarà presente nelle nostre case con il solito appuntamento fisso. L’anno scorso non si è risparmiata, e si prevede chequest’anno non sia tanto diverso. A condurre sempre il mitico Alfonso Signorini. Le scommesse su chi entrerà quest’anno sono già in corso. Voi cosa ...