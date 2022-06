Fedez risponde all’hater: boom di consensi da parte dei fan (Di martedì 28 giugno 2022) Fedez ha replicato ad una pessima affermazione di un hater e ha ottenuto tantissimi consensi da parte dei follower Fedez ha dovuto subire un intervento tre mesi fa a causa di un tumore al pancreas. Adesso il rapper tornerà sul palco per beneficenza con il concerto Love Mi, per raccogliere fondi per la Fondazione Tog. La pubblicità dell’evento è stata passata spesso in tv e su Twitter dove però un hater ha commentato pesantemente lo spot: “Ma non era in punto di morte?” ha scritto commentandolo. Fedez ha deciso di replicare e la sua risposta contro l’hater ha ottenuto migliaia di consensi da parte dei fan del rapper. Federico ha scritto: “No. Però tu sei un cogl**ne”. Leggi anche–> Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Gf Vip, ma volevano la De ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 giugno 2022)ha replicato ad una pessima affermazione di un hater e ha ottenuto tantissimidadei followerha dovuto subire un intervento tre mesi fa a causa di un tumore al pancreas. Adesso il rapper tornerà sul palco per beneficenza con il concerto Love Mi, per raccogliere fondi per la Fondazione Tog. La pubblicità dell’evento è stata passata spesso in tv e su Twitter dove però un hater ha commentato pesantemente lo spot: “Ma non era in punto di morte?” ha scritto commentandolo.ha deciso di replicare e la sua risposta contro l’hater ha ottenuto migliaia didadei fan del rapper. Federico ha scritto: “No. Però tu sei un cogl**ne”. Leggi anche–> Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Gf Vip, ma volevano la De ...

