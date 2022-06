Fedez e J Ax da brividi | tutti i video del ritorno in coppia sul palco

(Di martedì 28 giugno 2022) E alla fine la grande reunion è arrivata. Dopo la riconciliazione via social (seguita ad anni di tensioni),e J Ax sono tornati a cantare insieme suldi "Love...

Pubblicità

selishardliquor : RT @paolachiara_: ho i brividi a sentire fedez stash levante e j-ax che ricordi mamma mia #LoveMi - paolachiara_ : ho i brividi a sentire fedez stash levante e j-ax che ricordi mamma mia #LoveMi - frncsrin : vi giuro mi sembra di essere nel 2017, i brividi. #LoveMi @Fedez @jaxofficial - Sottona7 : FEDEZ HO I BRIVIDI ANCHE IN POSTI SCONOSCIUTI DAGLI ESSERI UMANI Io amo così tanto quest’uomo - darveyfeels_ : questo ritorno di Fedez e J-Ax che ricantano i loro grandi successi mi mette non ironicamente i brividi, loro sono… -

Today.it

Lo zampino di Donatella diventa la miccia inattesa per un incendio di polemiche su, difficili da domare. Primi commenti da: 'già modelli di punta' La triplice onda di polemiche si è manifestata in queste ultime ore e senza risparmiare alcun membro dell'amata casa ...Nel dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits Live c'erano anchee Tananai , davvero ... Sulle prime note di '' è Mahmood - che aveva appena finito la sua performance singola - a ... Fedez e J Ax, il ritorno di coppia sul palco è da brividi: tutti i video Tv Sorrisi e Canzoni ha assegnato a Fedez il nuovo Telegatto, il prestigioso riconoscimento ai personaggi dello spettacolo che quest’anno, in occasione dei 70 anni del magazine, è diventato un’opera d ...Mahmood e Blanco ci hanno fatto sognare con il brano “Brividi”, grazie al quale hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 approdando all’Eurovision, dove si sono classificati sesti. L’alchimia che i due ...