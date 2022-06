Covid, nel privato si dovrà ancora portare la mascherina ma l’obbligo si restringe (Di martedì 28 giugno 2022) Resterà solo per chi lavora col pubblico o a meno di due metri dal collega. Addio alle chirurgiche e largo alle Ffp2. L’ultima parola al tavolo di giovedì Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) Resterà solo per chi lavora col pubblico o a meno di due metri dal collega. Addio alle chirurgiche e largo alle Ffp2. L’ultima parola al tavolo di giovedì

Pubblicità

NicolaPorro : Nel silenzio di Iss, virologi e media, emergono alcuni dati sul vaccino anti Covid. Sentite cosa dice il professor… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - reportrai3 : Nel periodo del Covid abbiamo avuto addirittura in alcuni ospedali lombardi che dei reparti dentro ospedali pubblic… - zoe7814 : Mai successo, sarà il covid, ma ho sognato Baru che si dichiarava a Jess e si davano un bacio meraviglioso! Nel sog… - Patronato_Inca : Infortunio da Covid: in marina un riconoscimento ovvio (ma non troppo): Nel riconoscimento dei casi Covid come deri… -