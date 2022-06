“Ciao Darwin”, maxi risarcimento per il concorrente dell’incidente del Genodrome (Di martedì 28 giugno 2022) Ciao Darwin è un programma televisivo italiano di genere varietà e game show, in onda dal 3 ottobre 1998 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il titolo della trasmissione ed i suoi contenuti alludono in chiave ironica e parodistica alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Nel corso dell’ottava puntata dell’ottava stagione del programma, andata in onda nel 2019, un uomo 54enne, Gabriele Marchetti, è rimasto gravemente ferito mentre partecipava alla sfida Genodrome. La brutta caduta lo ha portato ad essere paralizzato. L’uomo, ex concorrente del gioco, ha fatto quindi causa al programma, per ottenere almeno un risarcimento: il quale sarebbe finalmente arrivato.



