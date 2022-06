Apple, un autunno 2022 bollente è alle porte: iPhone 14 Pro e non solo, ecco tutto ciò che ci aspettiamo (Di martedì 28 giugno 2022) Chiusa la porta si apre un portone, giusto? Con la fine della WWDC, nella quale Apple ha tolto i veli al suo nuovo MacBook Air e MacBook Pro con M2, ora si pensa al futuro. Futuro che vedremo prendere forma a partire da settembre, con l’evento di presentazione di iPhone 14… e non solo. Tim Cook, CEO di Apple – 280622 www.computermagazine.itSi sa, in casa Apple, e più in generale nel mondo tech, i mesi di settembre, ottobre e novembre sono solitamente i più caldi dell’anno. Nonostante le temperature all’esterno iniziano a diventare miti e, piano piano, sempre più fredde, nel mondo della tecnologia la produzione e la messa in commercio di nuovi dispositivi prende il la, mantenendo l’asticella dell’hype a livelli “bollenti”. Su tutte primeggia Apple, pronta a rilasciare i suoi nuovi ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Chiusa la porta si apre un portone, giusto? Con la fine della WWDC, nella qualeha tolto i veli al suo nuovo MacBook Air e MacBook Pro con M2, ora si pensa al futuro. Futuro che vedremo prendere forma a partire da settembre, con l’evento di presentazione di14… e non. Tim Cook, CEO di– 280622 www.computermagazine.itSi sa, in casa, e più in generale nel mondo tech, i mesi di settembre, ottobre e novembre sono solitamente i più caldi dell’anno. Nonostante le temperature all’esterno iniziano a diventare miti e, piano piano, sempre più fredde, nel mondo della tecnologia la produzione e la messa in commercio di nuovi dispositivi prende il la, mantenendo l’asticella dell’hype a livelli “bollenti”. Su tutte primeggia, pronta a rilasciare i suoi nuovi ...

