Almanacco del 28-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno è martedì 28 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant ireneo vescovo i numeri ne deriva dal nome greco e renaio sua volta derivato dal termine Irene pace significa quindi facci fico Serafico Il proverbio dice se giugno non fa sudare Pane e Vino fa cazzeggiare sono una pioggia di Luigi Pirandello Pietro e a Sabrina Ferilli Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi andiamo a salutare Giuliana Michela Chiara Enrica e Alessandro e salutiamo Lina che ha fatto ieri l’anniversario di matrimonio è Tantissimi auguri Sara Angelica e Sabrina Viaggio nel tempo azione Come si dice 28 giugno del 1919 viene firmato il trattatoVersailles che pone ufficialmente fine alla prima guerra mondiale 28 giugno 2005 papa Benedetto XVI apre il processo di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II ...