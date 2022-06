Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente russo Vladimirha accettato l'invito del presidenteno Joko Widodo a partecipare aldel G20 che si terrà il 15-16 novembre sull'isola di Bali, in. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Ria Novosti. "Abbiamo ricevuto un invito ufficiale, che è molto importante dato che glini sono sotto pressione da parte dei Paesi occidentali interessati – ha affermato, in un riferimento alla possibilità di escludere la Russia dal G20 – Tutto questo sarà discusso il 30 giugno (all'incontro trae Widodo al, ndr). Ma il nostro presidente ha ricevuto un invito, e abbiamo risposto positivamente, dicendo che siamo interessati a partecipare".