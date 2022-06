Russia in default sul debito estero, è prima volta dal 1918 (Di lunedì 27 giugno 2022) La Russia è in default sul suo debito in valuta estera, per la prima volta dal 1918. Lo riporta Bloomberg. Il default è scattato alla scadenza del periodo di grazia sui circa 100 milioni di dollari di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Laè insul suoin valuta estera, per ladal. Lo riporta Bloomberg. Ilè scattato alla scadenza del periodo di grazia sui circa 100 milioni di dollari di ...

