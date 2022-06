Roma, c'è speranza per Ronaldo: no all'Inter Miami (Di lunedì 27 giugno 2022) Cristiano Ronaldo non vuole dire addio al calcio europeo e, sebbene il rapporto con il Manchester United sia da considerarsi concluso e sia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Cristianonon vuole dire addio al calcio europeo e, sebbene il rapporto con il Manchester United sia da considerarsi concluso e sia...

Pubblicità

VaticanIHD : 'Giovani e agricoltura: guardare al futuro con speranza'. È il seminario di @VaticanIHD @HolySee_FAO… - MediasetTgcom24 : Scritte no vax sul muro dello Spallanzani di Roma, Speranza: 'Fatto inquietante, i vaccini hanno salvato vite'… - santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - Tozambi_ : RT @MarcoVioli5: Non ha risposto. Forse non risponderà mai. Ma la speranza è l'ultima a morire. Mentre gli altri parlano, noi cerchiamo di… - porrowski : RT @MarcoVioli5: Non ha risposto. Forse non risponderà mai. Ma la speranza è l'ultima a morire. Mentre gli altri parlano, noi cerchiamo di… -