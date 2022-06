Rapina in villa a San Felice a Ema: proprietari russi rinchiusi e minacciati. Portati via migliaia di euro e un Rolex (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittima dell'assalto, una coppia italo-russa, un'anziana congiunta e un domestico. Tutti stavano dormendo. Secondo ricostruzioni della polizia anche i malviventi erano in quattro, con il volto coperto da un passamontagna. Uno avrebbe fatto da palo, mentre gli altri, hanno fatto irruzione da una porta secondaria e poi raggiunto i proprietari nella camera da letto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittima dell'assalto, una coppia italo-russa, un'anziana congiunta e un domestico. Tutti stavano dormendo. Secondo ricostruzioni della polizia anche i malviventi erano in quattro, con il volto coperto da un passamontagna. Uno avrebbe fatto da palo, mentre gli altri, hanno fatto irruzione da una porta secondaria e poi raggiunto inella camera da letto L'articolo proviene da Firenze Post.

