(Di lunedì 27 giugno 2022) "L'innovazione tecnologica è fondamentale in un momento particolare, che viene dopo un periodo di stasi legato alla pandemia. E' come se in un gara di Formula 1 fosse passata la safety car, che ha ...

Affaritaliani : Presicce (ITA Airways): coraggio nell'innovare per il rilancio -

Agenzia askanews

Lo ha detto Francesco Presicce, Chief Technology Officer di ITA Airways, intervenendo allo Young Innovators Business Forum organizzato a Milano dall'ANGI. "Oggi con scelte importanti su partnership e tecnologia stiamo cercando di rilanciare la compagnia con coraggio nell'innovare."