“Non dovevamo togliere la mascherina”, Ricciardi. Pregliasco: ”In autunno una nuova variante” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Purtroppo non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine, come pochissimo altri paesi stanno peraltro facendo. Questo ha significato una enorme circolazione del virus, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nelle manifestazioni di massa, che hanno determinato l’aumento dei contagi“. E’ il rimpianto che il docente di Igiene alla Cattolica (e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza), Walter Ricciardi, ha esternato oggi commentando su Rai Radio1 l’evidente recrudescenza di contagi. Contagi, Ricciardi: “E’ la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio, vedo l’autunno molto preoccupante” Un aumento esponenziale di contagi che, secondo l’esperto, “E’ la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio, la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) “Purtroppo non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine, come pochissimo altri paesi stanno peraltro facendo. Questo ha significato una enorme circolazione del virus, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nelle manifestazioni di massa, che hanno determinato l’aumento dei contagi“. E’ il rimpianto che il docente di Igiene alla Cattolica (e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza), Walter, ha esternato oggi commentando su Rai Radio1 l’evidente recrudescenza di contagi. Contagi,: “E’ la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio, vedo l’molto preoccupante” Un aumento esponenziale di contagi che, secondo l’esperto, “E’ la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio, la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo ...

