Napoli, l’ultima idea di De Laurentiis è un vecchio pallino di Mourinho (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Napoli vuole regalare nuovi innesti di qualità a Spalletti: nel mirino è finito un obiettivo della Roma. De Laurentiis pronto a muoversi. Sarà una sessione del mercato estiva quanto mai intensa per il Napoli. La rosa infatti, nelle prossime settimane, andrà incontro ad una forte restyling che coinvolgerà tutti i reparti: tanti i giocatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilvuole regalare nuovi innesti di qualità a Spalletti: nel mirino è finito un obiettivo della Roma. Depronto a muoversi. Sarà una sessione del mercato estiva quanto mai intensa per il. La rosa infatti, nelle prossime settimane, andrà incontro ad una forte restyling che coinvolgerà tutti i reparti: tanti i giocatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ilSipontinoNet : ????? È morto lo scrittore Raffaele La Capria, l’ultima anima profonda di Napoli ???? #RaffaeleLaCapria #Napoli - Claudio__bag : RT @ClaudioBaglioni: SOLD OUT IN SEI MINUTI I BIGLIETTI PER L’ULTIMA DATA DEL TOUR #DODICINOTESOLO IL 16 MAGGIO AL TEATRO DI SAN CARLO DI N… - sportli26181512 : Il Napoli tenta lo sgambetto alla Roma: presentata l'offerta per Solbakken: Nell'ultima stagione il Bodo Glimt si è… - NapoliFan4 : @museodiemozioni @StefanoAndreozz @EcciseM Sarà stato pure di livello medio basso ma in campo l’ottava fino all’ult… - Alguienman : RT @Vincenzona890: Vi conviene visitarla... A me ha dato tanto! Umanità, accoglienza, solidarietà e tanto altro. L'ultima Babilonia del mon… -