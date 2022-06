Milan, ecco il primo colpo: Origi in città poi domani le visite mediche (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Milan è pronto ad accogliere il primo colpo di mercato: Origi è in città per sostenere le visite mediche in rossonero Il Milan è pronto ad accogliere il primo colpo di mercato di questa sessione estiva. Si tratta dell’ex Liverpool Divock Origi. L’attaccante è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoneri nella giornata di domani (arriverà oggi a Milano) e firmare il suo contratto con il Diavolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilè pronto ad accogliere ildi mercato:è inper sostenere lein rossonero Ilè pronto ad accogliere ildi mercato di questa sessione estiva. Si tratta dell’ex Liverpool Divock. L’attaccante è pronto a sostenere lecon i rossoneri nella giornata di(arriverà oggi ao) e firmare il suo contratto con il Diavolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

