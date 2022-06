LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri vince l’argento nella 5 km! Gabbrielleschi è di bronzo nella gara femminile! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Quarta la tedesca Beck. 12.59 vince l’oro la brasiliana Cunha. Argento per la francese Muller e bronzo per una spettacolare Gabbrielleschi! 12.58 Gabbrielleschi lotta per qualcosa di grande! Si entra nell’imbuto finale. 12.57 Le prime tre hanno staccato il resto del gruppo! 12.56 Muller comunque tiene bene per ora. Nel frattempo è stata ammonita Gabbrielleschi. 12.56 Cunha accelera nuovamente! La brasiliana vuole staccare Muller. 12.55 Ci avviciniamo allo sprint finale! Le azzurre si giocano le medaglie! 12.55 Il gruppo delle big ora è davvero allungato. 12.54 Cunha ancora in testa. Seconda Muller. 12.53 Gabbrielleschi sta cercando di recuperare terreno! 12.49 Gabbrielleschi e Taddeucci ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Quarta la tedesca Beck. 12.59l’oro la brasiliana Cunha. Argento per la francese Muller eper una spettacolare! 12.58lotta per qualcosa di grande! Si entra nell’imbuto finale. 12.57 Le prime tre hanno staccato il resto del gruppo! 12.56 Muller comunque tiene bene per ora. Nel frattempo è stata ammonita. 12.56 Cunha accelera nuovamente! La brasiliana vuole staccare Muller. 12.55 Ci avviciniamo allo sprint finale! Le azzurre si giocano le medaglie! 12.55 Il gruppo delle big ora è davvero allungato. 12.54 Cunha ancora in testa. Seconda Muller. 12.53sta cercando di recuperare terreno! 12.49e Taddeucci ...

