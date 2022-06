Lecce, arriva Frabotta dalla Juventus: operazione in prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 27 giugno 2022) Gianluca Frabotta sarà un giocatore del Lecce nel contesto della stagione 2022/2023. Il terzino sinistro italiano, proveniente dalla Juventus, arriverà in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto; i giallorossi, dopo un’ottima stagione in divisione cadetta, tenteranno di farsi valere anche in Serie A e Frabotta rappresenta un buon elemento per iniziare il percorso in massima serie. La Juventus non ha però previsto a priori di liberarsi del giocatore, in quanto ha fissato un contro-riscatto relativamente al calciatore; l’esterno difensivo inizierà una nuova esperienza al Lecce, quindi, ma la Vecchia Signora terrà d’occhio il suo rendimento per poterne eventualmente beneficiare in ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Gianlucasarà un giocatore delnel contesto della stagione 2022/2023. Il terzino sinistro italiano, proveniente, arriverà in Puglia con la formula delcondi; i giallorossi, dopo un’ottima stagione in divisione cadetta, tenteranno di farsi valere anche in Serie A erappresenta un buon elemento per iniziare il percorso in massima serie. Lanon ha però previsto a priori di liberarsi del giocatore, in quanto ha fissato un contro-relativamente al calciatore; l’esterno difensivo inizierà una nuova esperienza al, quindi, ma la Vecchia Signora terrà d’occhio il suo rendimento per poterne eventualmente beneficiare in ...

