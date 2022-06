La Moldavia: 'Non consentiremo alla Transnistria di minacciare noi e l'Ucraina' (Di lunedì 27 giugno 2022) Guerra in Ucraina e pericoli di revanscismo russo: Chisinau fa tutto il possibile per non consentire alla Transnistria non riconosciuta di minacciare la Moldavia e l' Ucraina . Lo ha affermato la ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022) Guerra ine pericoli di revanscismo russo: Chisinau fa tutto il possibile per non consentirenon riconosciuta dilae l'. Lo ha affermato la ...

Pubblicità

PinascoDanilo : RT @La_manina__: 'Lo vedi? I russi avanzano e le armi agli ucraini non servono a niente!' Peccato che però forse adesso, senza armi agli uc… - RemTeneVerbaSeq : RT @La_manina__: 'Lo vedi? I russi avanzano e le armi agli ucraini non servono a niente!' Peccato che però forse adesso, senza armi agli uc… - globalistIT : - nfilosa65 : @NonaMikhelidze @YudinGreg Il problema è che non si dice come se ne esce! Se Putin vuole Donbass Moldavia e Ossezia…what’s next? - Yojmto : RT @La_manina__: 'Lo vedi? I russi avanzano e le armi agli ucraini non servono a niente!' Peccato che però forse adesso, senza armi agli uc… -