Fognini-Griekspoor in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabio Fognini affronterà Tallon Griekspoor al primo turno di Wimbledon 2022. Debutto stagionale sull'erba per il ligure, opposto ad un avversario che di incontri su questa superficie ne ha giocati ben nove nelle ultime tre settimane. I due si sono già sfidati ad inizio anno agli Australian Open e l'olandese prevalse in tre set. Secondo i bookmakers, Fabio partirà sfavorito anche stavolta. L'azzurro proverà comunque a giocarsi le sue carte, affidandosi alla sua grande esperienza ed al suo sconfinato talento. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena oggi, lunedì 27 giugno, come terzo match sul Court 16 a partire dalle ore 12:00 (al termine di Kokkinakis-Majchrzak). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue il ...

