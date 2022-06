(Di lunedì 27 giugno 2022) Un danno erariale per oltre 6,5 milioni di euro nell'accertamento e nella riscossione dei tributi da parte con delle '' emessa da una ditta privata per conto del Comune di Pachino. E' ...

Agenzia ANSA

... "supportata da riscontri nei confronti dei destinatari degli avvisi di accertamento", contesta l'accusa, avrebbe permesso di "rilevare l'esistenza per gli anni d'imposta 2014 - 2019 delle '...... ha permesso anche di constatare l'esistenza, per quanto riguarda gli anni d'imposta 2014 - 2019, di quelle che vengono comunemente chiamatepazze. Dall'indagine é infatti emerso che la ... Fisco: 'cartelle pazze' per 6,5 mln nel Siracusano,2 denunce Un danno erariale per oltre 6,5 milioni di euro nell'accertamento e nella riscossione dei tributi da parte con delle 'cartelle pazze' emessa da una ditta privata per conto del Comune di Pachino. (ANSA ...È stato calcolato un danno di oltre 6,5 milioni di euro per delle cartelle pazze sui tributi locali nel Siracusano. A un bambino di 3 anni chiesti 11mila euro ...