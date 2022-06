Calciomercato Lazio, pressing per Casale: contatto Lotito-Setti (Di lunedì 27 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti spingono per Casale del Verona e ieri sarebbe avvenuto un contatto tra Lotito e Setti La Lazio continua a monitorare la situazione relativa a Nicolò Casale. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un contatto tra il presidente Lotito e il patron Setti proprio per parlare del difensore. Come spiegato anche a Napoli e Monza, le altre due squadre interessate all’italiano, il presidente degli scaligeri ha informato Lotito sulla formula dell’operazione: Casale può infatti partire anche in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. I biancocelesti, che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022): i biancocelesti spingono perdel Verona e ieri sarebbe avvenuto untraLacontinua a monitorare la situazione relativa a Nicolò. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena untra il presidentee il patronproprio per parlare del difensore. Come spiegato anche a Napoli e Monza, le altre due squadre interessate all’italiano, il presidente degli scaligeri ha informatosulla formula dell’operazione:può infatti partire anche in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. I biancocelesti, che ...

