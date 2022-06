Bocconi: Francesco Billari nominato Rettore per il biennio 2022/2024 (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Su proposta del Presidente Mario Monti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi all'unanimità ha nominato Francesco Billari Rettore dell'ateneo per il biennio 2022/24. Billari entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 anni di rettorato di Gianmario Verona. Laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi nel 1994, con dottorato di ricerca a Padova, Billari è stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock e DiRettore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford. È stato Presidente della European Association for Population Studies e dell'Associazione Italiana per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Su proposta del Presidente Mario Monti, il Consiglio di Amministrazione dell'Universitàall'unanimità hadell'ateneo per il/24.entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 anni di rettorato di Gianmario Verona. Laureato in Economia Politica presso l'Universitànel 1994, con dottorato di ricerca a Padova,è stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock e Didel Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford. È stato Presidente della European Association for Population Studies e dell'Associazione Italiana per gli ...

Pubblicità

Unibocconi : Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. En… - sironimaria : RT @Unibocconi: Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in… - rotondivale : RT @Unibocconi: Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in… - MCapisani : Francesco Billari nuovo rettore della Bocconi #università #scuola #formazione @Unibocconi - EleanorSpaventa : RT @Unibocconi: Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in… -