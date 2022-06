A quanto ammonta la multa per chi non ha il pos? (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal prossimo 30 giugno scatta la sanzione per gli esercenti che non accettano carte o bancomat: Il decreto legge numero 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, ha introdotto ufficialmente la novità per quanto riguarda l'uso del pos . Da quella data tutti gli esercenti che non accettano carte di credito o bancomat dovranno ... Leggi su notizie (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal prossimo 30 giugno scatta la sanzione per gli esercenti che non accettano carte o bancomat: Il decreto legge numero 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, ha introdotto ufficialmente la novità perriguarda l'uso del. Da quella data tutti gli esercenti che non accettano carte di credito o bancomat dovranno ...

Pubblicità

Paesedellanima : RT @ilSalvagenteit: Bonus animali domestici 2022: ecco a quanto ammonta e come ottenerlo - arcocielo : RT @Radio1Rai: ??Partecipa al #GreenQuiz e rispondi nei commenti Nel 2021 a quanto ammonta la superficie bruciata in Italia? ??10 mila ettar… - ilSalvagenteit : Bonus animali domestici 2022: ecco a quanto ammonta e come ottenerlo - infoitinterno : A quanto ammonta il patrimonio di Leonardo Del Vecchio, un’eredità miliardaria per i 6 figli - fanpage : Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, morto oggi a 87 anni, è stato uno dei più grandi impren… -